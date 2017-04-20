Meerderheid kiest voor pinnen met korting

Kirsten van Loon Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:20 april 2017
95% van de 500 stemmers op onze stelling 'Contant betalen moet blijven' vindt dat je met contant geld moet kunnen blijven betalen. Argumenten uit reacties zijn onder andere:
De voorstanders van elektronisch betalen geven andere argumenten in hun reacties, zoals:
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