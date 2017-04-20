icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Meerderheid kiest voor pinnen met korting

Nieuws
|
De Consumentenbond vroeg aan twitteraars of ze nog met contant geld zouden betalen als je €0,20 korting krijgt bij pinnen. 71% (710 stemmen) antwoordt met nee. Deze poll is een vervolg op de stelling ‘Contant betalen moet blijven’ op ons forum.
kirsten van loon

Kirsten van Loon   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:20 april 2017

pinnen-met-betaalpas

Reacties op de eerdere stelling

95% van de 500 stemmers op onze stelling 'Contant betalen moet blijven' vindt dat je met contant geld moet kunnen blijven betalen. Argumenten uit reacties zijn onder andere:

  • Afhankelijkheid van elektronisch systeem
  • Fraudemogelijkheden bij elektronisch betalen
  • Privacy
  • Contant geld is handig op de rommelmarkt
  • Doelgroepen als kinderen en ouderen die om moeten (leren) gaan met geld
  • Huishoudportemonnee is nodig voor gezinnen met budgettaire problemen

Tegengeluiden

De voorstanders van elektronisch betalen geven andere argumenten in hun reacties, zoals:

  • Geen overvallen op geldautomaten meer
  • Geen dure geldtransporten
  • Niet steeds opnieuw geld drukken
  • Geen extra kosten voor verwerking van contant geld
  • Zwart geld voorkomen

Lees meer:

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook