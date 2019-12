Meerderheid kiest voor pinnen met korting

Nieuws|De Consumentenbond vroeg aan twitteraars of ze nog met contant geld zouden betalen als je €0,20 korting krijgt bij pinnen. 71% (710 stemmen) antwoordt met nee. Deze poll is een vervolg op de stelling ‘Contant betalen moet blijven’ op ons forum.

Reacties op de eerdere stelling

95% van de 500 stemmers op onze stelling 'Contant betalen moet blijven' vindt dat je met contant geld moet kunnen blijven betalen. Argumenten uit reacties zijn onder andere:

Afhankelijkheid van elektronisch systeem

Fraudemogelijkheden bij elektronisch betalen

Privacy

Contant geld is handig op de rommelmarkt

Doelgroepen als kinderen en ouderen die om moeten (leren) gaan met geld

Huishoudportemonnee is nodig voor gezinnen met budgettaire problemen

Tegengeluiden

De voorstanders van elektronisch betalen geven andere argumenten in hun reacties, zoals:

Geen overvallen op geldautomaten meer

Geen dure geldtransporten

Niet steeds opnieuw geld drukken

Geen extra kosten voor verwerking van contant geld

Zwart geld voorkomen

Praat mee

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. In 2015 werden nog maar 49% van de betalingen gedaan met contant geld. DNB berichtte begin deze maand dat dit percentage in 2016 is gedaald naar 45%. Vind jij dat contant betalen moet blijven? Laat een reactie achter in onze community.

