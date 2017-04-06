Update mei 2025

Valse eurobiljetten

In 2024 haalde De Nederlandshe Bank (DNB) 24.100 valse eurobiljetten uit de circulatie. Dat is 40% meer dan in 2023. Volgens de DNB is dat een gevolg van een aantal oplichtingszaken met valse biljetten.

De kans dat je een vals eurobiljet aantreft is nog steeds erg klein, zegt de DNB. Toch is het handig als je weet waaraan je een echt eurobiljet kan herkennen.

Nieuw 50 eurobiljet (2025)

Begin 2025 maakte de Europese Centrale Bank (ECB) ook bekend dat er een nieuwe serie eurobiljetten komt. De ontwerpen daarvoor worden in 2026 vastgelegd.

Hoe herken je het 50 eurobiljet (2017)?

Net als het 20 eurobiljet is het 50 eurobiljet vanaf 2017 beter beveiligd om vervalsing tegen te gaan. In 2016 waren volgens De Nederlandsche Bank (DNB) in Nederland 47.200 valse bankbiljetten onderschept. De briefjes van €20 en €50 zijn favoriet onder de vervalsers.

Bekijk de echtheidskenmerken met uitleg en afbeeldingen. Of bekijken per soort bankbiljet de kenmerken.

De belangrijkste echtheidskenmerken zijn:

Portretraampje met een hologram van mythische figuur Europa

Voelbare inktlijnen

Smaragdgroen oplichtend cijfer 50 als je het bankbiljet kantelt

Bron: ECB