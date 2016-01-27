Meer valse eurobiljetten

De Europese Centrale Bank (ECB) begon in november 2015 met de verspreiding van een nieuw briefje van €20, die beter beveiligd is. De kans is klein dat je vals geld in handen krijgt, omdat er 18 miljard eurobiljetten in Nederland in omloop zijn. Wel blijft het controleren van je biljet de moeite waard.

Wat kun je doen?

Zodra je vermoedt een vals eurobiljet in handen te hebben, betaal er dan niet mee. Het uitgeven van een vals biljet is strafbaar. Wat je wel kunt doen:

Check aan de hand van de echtheidskenmerken of je een echt of vals bankbiljet te pakken hebt. Zo herken je echtheidskenmerken zoals het watermerk, het hologram, de veiligheidsdraad en de voelbare inkt.

Vermoed je dat jouw bankbiljet vals is? Geef het dan niet uit en doe aangifte bij de politie. Je kunt de valse biljetten vervolgens inleveren bij De Nederlandse Bank (DNB). Mocht je bankbiljet echt blijken te zijn, dan krijg je na enige tijd het geld op je rekening gestort. Als het een vervalsing blijkt te zijn, krijg je hierover bericht van De Nederlandse Bank. Je ontvangt dan geen vergoeding.

Bron: DNB