Meer valse eurobiljetten

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:27 mei 2025
De Europese Centrale Bank (ECB) begon in november 2015 met de verspreiding van een nieuw briefje van €20, die beter beveiligd is. De kans is klein dat je vals geld in handen krijgt, omdat er 18 miljard eurobiljetten in Nederland in omloop zijn. Wel blijft het controleren van je biljet de moeite waard.
Zodra je vermoedt een vals eurobiljet in handen te hebben, betaal er dan niet mee. Het uitgeven van een vals biljet is strafbaar. Wat je wel kunt doen:
Bron: DNB
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