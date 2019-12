Overstappen bank wapen van ontevreden klant

Nieuws|Consumenten die ontevreden zijn over (het beleid van) hun bank, kunnen het beste hun onvrede kenbaar maken door over te stappen naar een andere bank. Consumenten zien vaak op tegen het wisselen van bank, omdat dat veel rompslomp die het met zich mee brengt. Deze vrees is, volgens de Consumentenbond, niet altijd terecht.