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Overstappen bank wapen van ontevreden klant

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Consumenten die ontevreden zijn over (het beleid van) hun bank, kunnen het beste hun onvrede kenbaar maken door over te stappen naar een andere bank. Consumenten zien vaak op tegen het wisselen van bank, omdat dat veel rompslomp die het met zich mee brengt. Deze vrees is, volgens de Consumentenbond, niet altijd terecht.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:10 april 2015

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Een hypotheek, met daaraan gekoppeld een betaalrekening, of een lening omzetten is niet zomaar gedaan. Banken willen graag 'totaalklanten' en als consumenten producten weghalen bij de bank, vallen aantrekkelijke kortingen weg.

Gebruik de overstapservice

Als je betaalrekening niet aan andere producten van de bank is gekoppeld, is verhuizen echter betrekkelijk eenvoudig. Consumenten kunnen gebruik maken van de overstapservice die door de banken zelf wordt aangeboden. Relatief weinig consumenten maken gebruik van deze service, de afgelopen jaren slechts zo'n 75.000 klanten per jaar.

Overigens moeten consumenten ook met de overstapservice nog zaken zelf regelen. De Consumentenbond vindt dat de service van de banken alles uit handen moet nemen.

Handige tips bij het overstappen:

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