Eerste indruk|Rabo-klanten met internetbankieren hebben geen keus. In de loop van volgend jaar vervangt de Rabobank de vertrouwde Random Reader door een nieuw apparaatje: de Rabo Scanner. Waarom is dit nodig en wat schieten we ermee op?

Rabo Scanner: review

Volgens de bank zelf maakt de ‘Rabo Scanner gebruik van nieuwe technologieën en biedt deze nu en in de toekomst meer mogelijkheden en gemak dan de Random Reader’. Hoewel de Rabobank het ons niet bepaald gemakkelijk heeft gemaakt - een recensie-exemplaar van het nieuwe apparaatje bleek ook voor de Consumentenbond nergens voorradig - is het ons toch gelukt de Rabo Scanner aan een gebruikstest te onderwerpen. Het toeval wil dat een van onze redacteur-onderzoekers tot de kleine groep Rabobank-klanten hoort die de scanner als eerste heeft ontvangen.

Conclusie

We kunnen niet anders doen dan de bank gelijk geven. De scanner biedt, omdat je minder codes hoeft in te voeren, inderdaad meer gebruiksgemak. En smaken verschillen, maar wij vinden hem ook mooier en steviger.

Wie niet kan wachten om ook met de Rabo Scanner aan de slag te gaan, heeft echter pech. De bank bepaalt wanneer je aan de beurt bent. En let op: zodra de Rabo Scanner eenmalig is geactiveerd, kun je de Random Reader niet meer gebruiken.

Vertrouwd begin

Het begin is vertrouwd: net als nu bij de Random Reader voer je je bankpasje in, waarna de Rabo Scanner automatisch vraagt om de pincode. Uiteindelijk verschijnt een inlog- of signeercode en die voer je weer in op het scherm van je pc, tablet of smartphone.

Nog maar 1 code

Er zijn er ook verschillen. Waar je bij de Random Reader nog 1, 2 en soms zelfs 3 codes moet intoetsen om je opdracht te bevestigen, met mogelijke overtypfouten tot gevolg, hoef je bij de Rabo Scanner alleen maar de kleurcode te scannen die verschijnt op je scherm. Wij hebben dit diverse malen getest op een ‘gewoon’ scherm, een tablet en een iPhone. In alle gevallen verliep het scannen probleemloos. Vervolgens hoef je slechts nog met een druk op ‘ok’ de opdracht te bevestigen en de benodigde inlog- of signeercode verschijnt.

Meer verschillen

De Rabo Scanner werkt op gewone batterijtjes (mini-penlights). De Rabobank levert drie batterijtjes mee;

Hij is zwaarder en robuuster uitgevoerd dan de Random Reader;

Het toetsenbord is voorzien van een ‘aanraakscherm’ in plaats van losse knopjes en oogt daardoor minder kwetsbaar;

Het schermpje is groter en beter leesbaar.

Wat is de Rabo Scanner?

De Rabo Scanner is de opvolger van de Random Reader. Je hebt het apparaatje nodig om te kunnen internetbankieren bij de Rabobank. In de loop van 2015 krijgen alle Rabobank-klanten met internetbankieren de Rabo Scanner vanzelf toegestuurd. Het is helaas niet mogelijk deze eerder te bestellen of af te halen op een bankfiliaal.

Wanneer nodig

De Rabo Scanner heb je nodig bij de volgende handelingen:

Inloggen op internetbankieren;

Overboeken naar derden en eigen rekeningen buiten de Rabobank;

Betalen via iDEAL;

Online betalen met een creditcard van de Rabobank.

Aan (het gebruik van) de Rabo Scanner zijn geen extra kosten verbonden.

Niet door elkaar gebruiken

Een kleine waarschuwing: zodra je de Rabo Scanner hebt gebruikt, werkt je Random Reader niet meer! Het is toegestaan je Rabo Scanner aan iemand uit te lenen, maar als hij zelf nog een Random Reader gebruikt, dan zit je wellicht enige tijd samen vast aan één Rabo Scanner.

Ga je voor langere tijd naar het buitenland? Neem dan contact op met je lokale Rabobank om samen te zoeken naar een geschikte oplossing.

Overboeken zonder Scanner

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk om overboekingen te doen zonder Rabo Scanner. Dit kan alleen via mobiel bankieren met de Rabo Bankieren-app op je telefoon of tablet. Overboekingen naar je eigen rekeningen (en naar ‘bekende’ rekeningen tot €1000) gaan altijd zonder scanner. Daarnaast kun je in de app tot een maximum van €250 ook instellen dat het mogelijk is naar ‘onbekende’ rekeningen over te boeken zonder Rabo Scanner.

En je oude Random Reader?

Vanuit milieuoverwegingen is het raadzaam de oude Random Reader niet in de vuilnisbak te gooien, maar deze in te leveren bij de Rabobank, de milieustraat van je gemeente of bij een van de inleverpunten van Wecycle.

De Rabobank heeft een webpagina met uitleg over de omwisseling van de Random Reader naar de Rabo Scanner.

