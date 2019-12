Rabobank scant transacties

Alarmbellen

Een klant bij de Rabobank vertelde de Consumentenbond dat hij een telefoontje van de Rabobank kreeg. In het telefoontje stelde de Rabobank vragen over een ontvangen betaling van €400 vanuit Frankrijk. Mostafa, een vriend van de klant, stond als begunstigde vermeld op de betaling. De naam Mostafa deed bij de bank alarmbellen rinkelen.

Privacy

De Rabobank bleek zelfs een 'dossier' bij te houden van de klant, waarin stond dat hij op vakantie was in Iran. De klant had dit alleen zijdelings laten vallen aan de balie. Hij voelde zich aangetast in zijn privacy en kaartte de zaak aan. Maar de Rabobank houdt voet bij stuk. De bank zet de overboeking pas door als de klant een identiteitsbewijs van Mostafa toestuurt. Dat weigert hij uit principe.

Sanctiewetgeving

De Rabobank scant al langer transacties op ‘verdachte’ woorden als Iran. Nieuwsuur meldde begin dit jaar al dat de Rabobank Iraanse Nederlanders telefonisch uithoorde over hun vakanties en andere persoonlijke gegevens. De bank zegt dit zelf te doen om klanten voor te lichten over de regels rondom transacties met Iran. Dit zou te maken hebben met strengere Amerikaanse sanctiewetten.

Reactie Rabobank

De Rabobank zegt dat het proces inmiddels is verbeterd. Toch valt men ook niet-Iraanse Nederlanders lastig met privacygevoelige vragen. Een woordvoerder van de Rabobank zegt: 'Het komt in dit soort situaties voor dat klanten zich afvragen of hun privacy wel goed is gewaarborgd. De Rabobank is niet verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving. De bank is wel aanspreekbaar op de verplichting om haar beleid goed aan haar klanten uit te leggen. Meestal lukt dat, soms niet.'

Geen toezicht

Volgens de Consumentenbond gaat dit te ver. ‘Zo worden gegevens zonder medeweten van de klant geregistreerd. Banken hebben niet het recht onbeperkt informatie op te vragen’, vindt campagneleider Ben Schellekens. Als de naam Mostafa was veranderd in Pietje Bel of helemaal was weggelaten, dan was er niets aan de hand geweest.

Reactie DNB

De Consumentenbond vroeg toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) om een reactie. Uit de reactie blijkt DNB de banken behoorlijk wat vrijheid te geven. 'Banken bepalen uiteindelijk zelfstandig welke vragen zij stellen aan hun klanten om hun cliëntonderzoek te completeren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet schrijven geen specifieke vragen voor die gesteld moeten worden', zegt DNB.

Zorgelijk

De wetgeving is heel streng en bestaat niet voor niets, maar DNB geeft de banken op deze manier heel veel vrijheid om die wetgeving te interpreteren. De Consumentenbond vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Lees ook