Onveilige Chinese beveiligingscamera's: net onkruid

Risico’s

Gebruikers van deze camera’s lopen verschillende risico’s. Een eventuele hacker kan:

meekijken met de camera,

het wachtwoord veranderen,

de camera toevoegen aan een botnet,

de camera laten crashen,

de locatie van de camera achterhalen;

toegang krijgen tot andere apparaten in het thuisnetwerk.

Dat laatste is afhankelijk van de bescherming van die andere apparaten: foto’s achter de firewall van een Windowscomputer zijn goed afgeschermd, maar foto’s op een NAS lopen mogelijk risico.

Probleem: voorspelbare UIDs

Dit soort apparaten zendt op het internet een uniek kenteken uit, zodat je makkelijk op de camera kunt inloggen, bijvoorbeeld met een app. Het probleem met de kentekens of ‘UIDs’ van deze camera’s is dat die te voorspelbaar zijn.

Hackers scannen het internet en vinden met slimme zoekopdrachten talloze camera’s met vergelijkbare UIDs. Ze sturen een bericht naar de bijbehorende server en kunnen dan contact maken met zo’n camera. Het in te voeren wachtwoord is meestal zwak beveiligd, zodat een beetje hacker deze kan kraken.

Deze voorspelbare UIDs horen bij een bepaalde module (ILnkP2P) die in camera’s van honderden merken zit. Al die merken hebben ook weer verschillende apps.

CamHi-app

Zo lopen camera’s die werken met de app CamHi een groot risico. Dat is een app van HiChip, een fabrikant die 38% van die 27.000 onveilige camera’s heeft geproduceerd.

Merken met de app CamHi

Accfly

Alptop

Anlink

Besdersec

BOAVISION

COOAU

CPVAN

Ctronics

D3D Security

Dericam

Elex System

Elite Security

ENSTER

ePGes

Escam

FLOUREON

GatoCam

GENBOLT

Hongjingtian (HJT)

ICAMI

Iegeek

Jecurity Jennov

KKMoon

LEFTEK

Loosafe

Luowice

MEOBHI

Nesuniq

Nettoly

ProElite

QZT

Royallite

SDETER

SV3C

SY2L

Tenvis

ThinkValue

TOMLOV

TPTEK

WGCC

WYJW

ZILINK

Zysecurity

Wereldwijde rol Amazon

Wereldwijd gaat het inmiddels om 3,5 miljoen camera’s. Met de komst van Amazon naar Nederland staat de deur naar dit soort 'Chinees onkruid' wagenwijd open.

Eerder heeft Amazon.nl op ons verzoek 2 camera’s van het platform verwijderd. Ook nu hebben we gevraagd of ze 10 kwetsbare camera’s willen verwijderen. Onze Britse testpartner Which heeft Amazon ook erop aangesproken, want een product dat in het ene land is verwijderd van Amazon, kan er in een ander land gewoon nog op staan.

Bekijk de wereldkaart met kwetsbare camera’s.

Net onkruid

Dat er een paar camera’s van Amazon verwijderd worden, is nog geen oplossing voor het probleem. Als onkruid komen dit soort camera’s met een andere merknaam gewoon weer terug. Dit is een gevolg van een typisch Chinese constructie bestaande uit een ondoorzichtig web van onderdelenmakers en bedrijfjes die er een label op plakken.

Onderzoek

De kwetsbaarheden zijn door de Amerikaanse veiligheidsonderzoeker Paul Marrapese ontdekt. Begin 2019 informeerde hij fabrikanten. Eind april 2019 publiceerde hij erover op hacked.camera.

Destijds vond hij 2 miljoen kwetsbare camera's, inmiddels staat de teller op 3,5 miljoen.

Onveilige camera herkennen

Camera’s met de kwetsbare module hebben een identificatienummer (UID) dat er zo uitziet: FFFF-123456-ABCDE. Soms staat dat op een sticker op het apparaat, maar niet altijd. Van camera’s met bepaalde beginletters weten we dat ze kwetsbaar zijn.

AID AJT AVA BSIP CAM CPTCAM CTW DFT DFZ DYNE EEEE ELSA ESN ESS EST FFFF GCMN GGGG GKW HDT HHHH HRXJ HVC HWAA HZD HZDA HZDB HZDC HZDN HZDX HZDY HZDZ IIII IPC ISRP JWEV KSC MCI MCIHD MDI MDIHD MEG MEYE MGA MGW MIC MICHD MMMM MSE MSEHD MSI MSIHD MTE MTEHD MUI MUIHD NIP NIPHD NPC NTP OBJ OPCS OPMS PAR PARC PCS PHP PIO PIPCAM PIX PNP PSD PTP QHSV ROSS SID SIP SXH TIO TSD UID VIO VSTD VSTF WBT WBTHD WNS WNSC WXH WXO XDBL XTST ZES ZLD ZSKJ ZZZZ

Je camera van het internet halen

Wij adviseren deze risicovolle camera’s niet meer te gebruiken, tenzij je weet hoe je de juiste internetpoort in je camera kunt blokkeren (UDP-poort 32100). Daardoor kun je alleen nog van binnen je eigen wifinetwerk contact maken met de camera.

Beter is het om een beter beveiligde camera te kopen.

Wat doet de Consumentenbond?

We hebben Amazon.nl gevraagd 10 producten offline te halen, die werken met de app CamHi. Het gaat om producten van de merken Gatocam, MEOBHI, WYJW, Zysecurity (Crazy) en PNI.

We lobbyen actief voor wetgeving waarmee onveilige producten van buiten de EU eenvoudiger van de markt kunnen worden geweerd.