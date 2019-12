Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij de Nest Cam Outdoor uit 2016 heb je een betaald abonnement nodig om detectiezones in te stellen, bewegende beelden terug te kijken of te downloaden. Hij is volledig afhankelijk van de cloud en dus van een goede internetverbinding, zeker als je in full-hd wil opnemen. Heel scherp zijn de beelden helaas niet. Een smartphone is niet per se nodig: installeren en gebruiken via pc en e-mail gaat ook. De notificaties zijn heel duidelijk, ook als de verbinding wegvalt. Montage aan de muur gaat handig: eerst bevestig je een magneet op de muur, waarna het heel simpel is om de camera goed te richten en te monteren.