Sitecom ip-camera's werken niet meer

Per 31 januari zijn deze 4 netwerkcamera's van Sitecom onbruikbaar:

WLC-1000

WLC-2000

WLC-3000

WLC-4000

Sitecom meldt dat gebruikers van deze camera's het volgende kunnen doen.

Als je de camera minder dan twee jaar geleden hebt gekocht, dan kun je een garantieclaim indienen bij de verkoper.

Is het langer geleden, dan kun je via het Sitecom Learning Centre een regeling treffen.

In beide gevallen is het originele aankoopbewijs vereist.

Weet dat je ook na 2 jaar de verkoper nog aan kunt spreken. In principe is de verkoper ook dan nog het eerste aanspreekpunt om je recht op een deugdelijk product te claimen. Maar als de regeling van Sitecom goed is, is het geen probleem om de verkoper over te slaan.

Garantie buiten de garantietermijn Ook na de garantieperiode van de winkel of fabrikant kun je nog recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dat is je wettelijk recht op een deugdelijk product. Lees meer