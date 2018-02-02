Sitecom ip-camera's werken niet meer

Karen Reijneveld Expert ElektronicaGepubliceerd op:2 februari 2018
Per 31 januari zijn deze 4 netwerkcamera's van Sitecom onbruikbaar:
Sitecom meldt dat gebruikers van deze camera's het volgende kunnen doen.
In beide gevallen is het originele aankoopbewijs vereist.
Weet dat je ook na 2 jaar de verkoper nog aan kunt spreken. In principe is de verkoper ook dan nog het eerste aanspreekpunt om je recht op een deugdelijk product te claimen. Maar als de regeling van Sitecom goed is, is het geen probleem om de verkoper over te slaan.
Garantie buiten de garantietermijn.