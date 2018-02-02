icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Sitecom ip-camera's werken niet meer

Nieuws
|
De WiFi Home Cams en de bijbehorende MyCam-app van Sitecom werken niet meer. Sitecom geeft als reden aan dat het bedrijf dat het softwareplatform leverde, failliet is gegaan.
Karen Reijneveld_S

Karen Reijneveld   Expert ElektronicaGepubliceerd op:2 februari 2018

ip-camera-sitecom

Per 31 januari zijn deze 4 netwerkcamera's van Sitecom onbruikbaar:

  • WLC-1000
  • WLC-2000
  • WLC-3000
  • WLC-4000

Sitecom meldt dat gebruikers van deze camera's het volgende kunnen doen.

  • Als je de camera minder dan twee jaar geleden hebt gekocht, dan kun je een garantieclaim indienen bij de verkoper.
  • Is het langer geleden, dan kun je via het Sitecom Learning Centre een regeling treffen.

In beide gevallen is het originele aankoopbewijs vereist.

Weet dat je ook na 2 jaar de verkoper nog aan kunt spreken. In principe is de verkoper ook dan nog het eerste aanspreekpunt om je recht op een deugdelijk product te claimen. Maar als de regeling van Sitecom goed is, is het geen probleem om de verkoper over te slaan.

 

Garantie buiten de garantietermijn.

 

 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Test beveiligingscamera's

Bekijk ook