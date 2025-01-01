Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Blendtec Total Blender Classic is een superblender met een hoog vermogen van 1560 Watt, met middelgrote mengbeker van plastic. Het digitale scherm toont snelheid, tijd en programma. De blender heeft verschillende programma's voor beslag, gemengde dranken, smoothies, bevroren lekkernijen, sappen en hete soep. De snelheid van de blender kan worden geregeld met + en -. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Opmerkelijk: hoewel je met deze blender soep kunt opwarmen, geeft Blendtec aan dat de blenderkan niet hittebestendig is. Toch konden we in onze test in deze blender prima soep opwarmen tot 70 graden Celsius.