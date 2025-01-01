icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

BlendtecTotal Blender Classic

Prijs niet beschikbaar

  • Maximale inhoud:  1,1 l
  • Materiaal blenderkan:  Plastic
  • Vermogen:  1560 W

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Blendtec Total Blender Classic is een superblender met een hoog vermogen van 1560 Watt, met middelgrote mengbeker van plastic. Het digitale scherm toont snelheid, tijd en programma. De blender heeft verschillende programma's voor beslag, gemengde dranken, smoothies, bevroren lekkernijen, sappen en hete soep. De snelheid van de blender kan worden geregeld met + en -. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Opmerkelijk: hoewel je met deze blender soep kunt opwarmen, geeft Blendtec aan dat de blenderkan niet hittebestendig is. Toch konden we in onze test in deze blender prima soep opwarmen tot 70 graden Celsius.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,1 l
Materiaal blenderkan
Plastic
Vermogen
1560 W
Soort blender
Superblender
Draadloze blender