BoschBlender VitaPower Serie 2 MMB2111S

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  0,8 l
  • Materiaal blenderkan:  Onbekend
  • Vermogen:  450 W
Bekijk alle specificaties

€ 52,45

3 winkels

Laagste prijzen

Testresultaat

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch Blender VitaPower Serie 2 MMB2111S is een smoothiemaker met een laag vermogen van 450 Watt, met een kleine mengbeker. Met 1210 gram is het apparaat redelijk licht. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,8 l
Materiaal blenderkan
Onbekend
Vermogen
450 W
Soort blender
Smoothiemaker

