Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch Blender VitaPower Serie 4 MMB6174S is een blender en smoothiemaker van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-min-max. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in meerdere varianten. Er zijn verschillende kleurvarianten en je kunt het product met of zonder accessoires kopen.