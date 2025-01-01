Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch Blender VitaPower Serie 4 MMB6384M is een blender en smoothiemaker van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft programma's voor smoothies en ijs crushen. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van min tot max. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in meerdere varianten. Er zijn verschillende kleurvarianten en je kunt het product met of zonder accessoires kopen.