BourginiPower Blender 1.75L + Bottle 700ML (21.3002.00)

  • Maximale inhoud:  1,7 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1000 W
€ 59,99

2 winkels

Testresultaat

Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bourgini Power Blender 1.75L + Bottle 700ML (21.3002.00) is een blender en smoothiemaker van 1000 Watt, met een kleine mengbeker van glas. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,7 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
1000 W
Soort blender
Blender en smoothiemaker

