BourginiPower Blender 1.75L + Bottle 700ML (21.3002.00)
- Maximale inhoud: 1,7 l
- Materiaal blenderkan: Glas
- Vermogen: 1000 W
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Bourgini Power Blender 1.75L + Bottle 700ML (21.3002.00) is een blender en smoothiemaker van 1000 Watt, met een kleine mengbeker van glas. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant.
Samenvatting
- Soort blender
- Blender en smoothiemaker