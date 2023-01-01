BourginiPower Blender 1.75L + Bottle 700ML (21.3002.00)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bourgini Power Blender 1.75L + Bottle 700ML (21.3002.00) is een blender en smoothiemaker van 1000 Watt, met een kleine mengbeker van glas. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant.