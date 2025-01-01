Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood Blend-X Fresh Blender BLP41.C0WH is een blender van 650 Watt met een grote mengbeker van plastic. Met de maal- en hakaccessoire hak je onder andere uien en kruiden. De blender heeft een speciale ijs crush-functie. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 1-2-3. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan.