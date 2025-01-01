De KitchenAid Blender K400 Artisan 5KSB4026EBK is een blender van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. Met een gewicht van meer dan 7 kg is dit apparaat erg zwaar. De blender heeft 4 programma's: ijs crushen, icy drink, smoothie en schoonmaken. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2-3-4-5. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.