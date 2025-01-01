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KitchenAidBlender K400 Artisan 5KSB4026EMS

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  1,4 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1200 W

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenAid Blender K400 Artisan 5KSB4026EMS is een blender van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. Met een gewicht van meer dan 7 kg is dit apparaat erg zwaar. De blender heeft 4 programma's: ijs crushen, icy drink, smoothie en schoonmaken. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2-3-4-5. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,4 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
1200 W
Soort blender
Blender
Draadloze blender

Prijzen