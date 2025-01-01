Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenAid Blender K400 Artisan 5KSB4026ESP is een blender van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. Met een gewicht van meer dan 7 kg is dit apparaat erg zwaar. De blender heeft 4 programma's: ijs crushen, icy drink, smoothie en schoonmaken. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2-3-4-5. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.