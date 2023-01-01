icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
KitchenBrothersKB412 Power Blender Groen

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  2 l
  • Materiaal blenderkan:  Plastic
  • Vermogen:  1600 W
€ 62,99

Testresultaat

Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenBrothers KB412 Power Blender Groen is een blender met een hoog vermogen van 1600 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van plastic. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van low tot high. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.

Samenvatting

Maximale inhoud
2 l
Materiaal blenderkan
Plastic
Vermogen
1600 W
Soort blender
Blender

Prijzen