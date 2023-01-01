KitchenBrothersKB412 Power Blender Groen
In de uitvoering
€ 62,99
Testresultaat
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De KitchenBrothers KB412 Power Blender Groen is een blender met een hoog vermogen van 1600 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van plastic. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van low tot high. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.
Samenvatting
- Maximale inhoud
- 2 l
- Materiaal blenderkan
- Plastic
- Vermogen
- 1600 W
- Soort blender
- Blender