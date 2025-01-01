Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenBrothers KB678 Smoothie Blender 2-in-1 is een smoothiemaker met een laag vermogen van 350 Watt, met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Met de maal- en hakaccessoire hak je onder andere uien en kruiden. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.