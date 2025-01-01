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KitchenBrothersKB711 Mini Blender

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  0,7 l
  • Materiaal blenderkan:  Onbekend
  • Vermogen:  350 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenBrothers KB711 Mini Blender is een smoothiemaker met een laag vermogen van 350 Watt, met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Dit lichtgewicht apparaat weegt slechts 1128 gram. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-I-II. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,7 l
Materiaal blenderkan
Onbekend
Vermogen
350 W
Soort blender
Smoothieblender
Draadloze blender