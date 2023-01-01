icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Magic BulletOriginal Silver MBR-0714

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  0,6 l
  • Materiaal blenderkan:  Onbekend
  • Vermogen:  200 W
Bekijk alle specificaties

€ 49,95

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Magic Bullet Original Silver MBR-0714 is een smoothiemaker met een laag vermogen van 200 Watt, met een kleine mengbeker. Dit is een zeer licht apparaat van slechts 912 gram. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,6 l
Materiaal blenderkan
Onbekend
Vermogen
200 W
Soort blender
Smoothiemaker

