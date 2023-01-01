Magic BulletOriginal Silver MBR-0714
In de uitvoering
- Maximale inhoud: 0,6 l
- Materiaal blenderkan: Onbekend
- Vermogen: 200 W
€ 49,95
Testresultaat
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Magic Bullet Original Silver MBR-0714 is een smoothiemaker met een laag vermogen van 200 Watt, met een kleine mengbeker. Dit is een zeer licht apparaat van slechts 912 gram. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant.
Samenvatting
- Soort blender
- Smoothiemaker