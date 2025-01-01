Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix Blender Power 4 11627NL is een blender met een hoog vermogen van 1300 Watt, met een grote hittebestendige mengbeker van glas. De blender heeft verschillende programma's voor schoonmaken, ijs crushen, smoothie, soep en dessert. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2-3-4. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Bij de blender zit ook een receptenboek. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.