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Nutribullet1700 RX Power Blender

  • Maximale inhoud:  1 l
  • Materiaal blenderkan:  Plastic
  • Vermogen:  1700 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nutribullet 1700 RX Power Blender is een superblender en smoothiemaker met een hoog vermogen van 1700 Watt, met middelgrote mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft een speciaal programma voor het verwarmen van soep. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Bij de blender zit ook een receptenboek. Opmerkelijk: hoewel je met deze blender soep kunt opwarmen, adviseert Nutribullet altijd te beginnen met ingrediënten op kamertemperatuur. Daarom is de blenderkan gecategoriseerd als "niet hittebestendig". Toch konden we in onze test prima soep van 70 graden Celsius maken. Nutribullet adviseert de messen bij normaal gebruik elke 6 maanden te vervangen.

Samenvatting

Maximale inhoud
1 l
Materiaal blenderkan
Plastic
Vermogen
1700 W
Soort blender
Superblender en smoothieblender
Draadloze blender

Prijzen