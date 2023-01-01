NutribulletOriginal 600 Black NBR-0514K
In de uitvoering
- Maximale inhoud: 1 l
- Materiaal blenderkan: Onbekend
- Vermogen: 600 W
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
De NutriBullet Original 600 Black NBR-0514K is een smoothiemaker met een laag vermogen van 600 Watt, met een kleine mengbeker. Met 1834 gram is het apparaat redelijk licht. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant.
