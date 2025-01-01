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NutribulletOriginal 600 Cinnamon 5-delig

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  0,6 l
  • Materiaal blenderkan:  Plastic
  • Vermogen:  600 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nutribullet Original 600 Cinnamon 5-delig is een smoothiemaker met een laag vermogen van 600 Watt, met een kleine mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Nutribullet adviseert de messen bij normaal gebruik elke 6 maanden te vervangen. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten. Je kunt deze blender kopen als 5-delige set of als 9-delige set.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,6 l
Materiaal blenderkan
Plastic
Vermogen
600 W
Soort blender
Smoothieblender
Draadloze blender