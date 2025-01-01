Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Avance Collection High Speed Blender HR3652/00 is een blender met een hoog vermogen van 1400 Watt, met een grote hittebestendige mengbeker van glas. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van min tot max. De snelheidsknop is verlicht. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Bij de blender zit ook een receptenboek. Dit product is te koop in meerdere varianten, met en zonder smoothiebekers.