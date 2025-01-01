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PhilipsDaily Collection Miniblender HR2600/80

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  0,6 l
  • Materiaal blenderkan:  Plastic
  • Vermogen:  350 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Daily Collection Miniblender HR2600/80 is een smoothiemaker met een laag vermogen van 350 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Dit lichtgewicht apparaat weegt slechts 1026 gram. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 1-2. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in zwart of metallic oestergrijs, en met miniblenderkan of met smoothiebeker.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,6 l
Materiaal blenderkan
Plastic
Vermogen
350 W
Soort blender
Smoothieblender
Draadloze blender

Prijzen