Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Daily Collection Miniblender HR2603/90 is een blender en smoothiemaker met een laag vermogen van 350 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Met de maal- en hakaccessoire hak je onder andere uien en kruiden. Dit lichtgewicht apparaat weegt slechts 1150 gram. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 1-2. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in zwart of metallic oestergrijs, en met miniblenderkan of met smoothiebeker.