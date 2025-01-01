Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Princess 01.219600.01.001 Vacuum Blender is een blender en smoothiemaker van 800 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft verschillende programma's voor vacuümfunctie (creëert vacuüm in de blenderkan), vacuümblendfunctie (creëert vacuüm in de blenderkan, blendt vervolgens 1 minuut), ijsfunctie (werkt op de hoogste snelheid, 15 pulsen). De snelheid van de blender kan worden ingesteld van min tot max. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan.