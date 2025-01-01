icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Princess01.219600.01.001 Vacuum Blender

Prijs niet beschikbaar

  • Maximale inhoud:  1,5 l
  • Materiaal blenderkan:  Plastic
  • Vermogen:  800 W

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Princess 01.219600.01.001 Vacuum Blender is een blender en smoothiemaker van 800 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft verschillende programma's voor vacuümfunctie (creëert vacuüm in de blenderkan), vacuümblendfunctie (creëert vacuüm in de blenderkan, blendt vervolgens 1 minuut), ijsfunctie (werkt op de hoogste snelheid, 15 pulsen). De snelheid van de blender kan worden ingesteld van min tot max. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,5 l
Materiaal blenderkan
Plastic
Vermogen
800 W
Soort blender
Vacuümblender en smoothieblender
Draadloze blender