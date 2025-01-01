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TefalEco Respect BL46EN Blender

  • Maximale inhoud:  1,3 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  800 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal Eco Respect BL46EN Blender is een blender van 800 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. De snelheid van de blender kan worden ingesteld op stand 0-1-2. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Volgens de fabrikant kun je de blender 10 jaar lang repareren en is deze daarna voor 50% recyclebaar. 22% van het apparaat bestaat uit plastic dat volgens de fabrikant voor 65% reclyclebaar is. Het plastic heeft een sterke geur, maar geeft geen smaak af.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,3 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
800 W
Soort blender
Blender
Draadloze blender

Prijzen