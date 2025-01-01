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TefalMix&Move BL15FD personal blender

  • Maximale inhoud:  0,8 l
  • Materiaal blenderkan:  Onbekend
  • Vermogen:  300 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal Mix&Move BL15FD personal blender is een smoothiemaker met een laag vermogen van 300 Watt, met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Dit is een zeer licht apparaat van slechts 984 gram. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 30 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is erg kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,8 l
Materiaal blenderkan
Onbekend
Vermogen
300 W
Soort blender
Smoothieblender
Draadloze blender

Prijzen