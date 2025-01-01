TefalMix&Move BL15FD personal blender

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal Mix&Move BL15FD personal blender is een smoothiemaker met een laag vermogen van 300 Watt, met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Dit is een zeer licht apparaat van slechts 984 gram. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 30 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is erg kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven.