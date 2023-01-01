icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
TefalPerfectMix essential BL771B

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  1,5 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1200 W
€ 96,-

3 winkels

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal PerfectMix essential BL771B is een blender van 1200 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van glas. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,5 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
1200 W
Soort blender
Blender

