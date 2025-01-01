Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal Perfectmix+ BL8111 High Speed Blender is een blender en smoothiemaker van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft verschillende programma's voor smoothie, automatisch reinigen en ijs crushen. De snelheid van de blender kun je traploos regelen. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in meerdere varianten.