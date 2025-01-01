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TefalPerfectmix+ BL811D High Speed Blender

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  1,5 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1200 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal Perfectmix+ BL811D High Speed Blender is een blender en smoothiemaker van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft verschillende programma's voor smoothie, automatisch reinigen en ijs crushen. De snelheid van de blender kun je traploos regelen. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in meerdere varianten.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,5 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
1200 W
Soort blender
Blender en smoothieblender
Draadloze blender

Prijzen