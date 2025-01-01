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TefalPerfectmix+ BL81G8 High Speed Blender

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  1,5 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1200 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Tefal Perfectmix+ BL81G8 High Speed Blender is een blender en smoothiemaker van 1200 Watt met middelgrote hittebestendige mengbeker van glas. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De blender heeft verschillende programma's voor smoothie, automatisch reinigen en ijs crushen. De snelheid van de blender kun je traploos regelen. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten, met of zonder smoothiebeker.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,5 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
1200 W
Soort blender
Blender en smoothieblender
Draadloze blender