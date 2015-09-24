Veiligheidswaarschuwing Alecto Baby Food Processor

Wat is het probleem?

Wanneer je de blenderfunctie van de Alecto BS-77 '5-in-1 Baby Food Processor' erg lang gebruikt - in combinatie met weinig vocht en voedsel met een hoge dichtheid - bestaat de kans dat een kunststofbeschermingsring loslaat. Die ring zit onder de messen. Als dit gebeurt zouden stukjes van dit onderdeel in het eten terecht kunnen komen en ingeslikt kunnen worden.

Wat moet ik doen?

Heb je een Alecto BS-77 stop dan direct stoppen met het gebruik hiervan. Breng de Alecto BS-77 terug te brengen naar de winkel waar je hem gekocht hebt. Je krijgt het aankoopbedrag terug.

Om welke modellen gaat het precies?

Het betreft alle Alecto BS-77 apparaten uit productiebatches 0914A en 0615A.

Hoe weet ik dat ik dit model heb?

Op de onderzijde van de Baby Food Processor staat het artikelnummer BS-77 vermeld samen met het batchnummer. Het batchnummer zijn de eerste 4 cijfers en de eerste letter van streepjescode.