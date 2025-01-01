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IkeaDunvik (Vågstranda middelhard + Tussöy)

Prijs niet beschikbaar

  • Matras:  Vågstranda matras (middelhard)
  • Topmatras:  Tussöy topmatras
  • Gebruikte materialen:  Bonellveren, pocketveren, PU schuim, traagschuim

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

We testten deze Ikea boxspring met het Espevär onderstel, dat voorzien is van de Engavågen binnenveringskern, het Vågstranda middelhard matras en de Tussöy topper.

Deze combinatie van onderstel, matras en topper is verkrijgbaar onder verschillende namen. De verschillen zitten hem dan bijvoorbeeld in de bekleding en het hoofbord. Hierdoor zal de boxspring die je bij Ikea koopt er anders uit zien dan op onze foto. Maar de ligeigenschappen zouden hetzelfde moeten zijn. De Engavågen binnenveringskern is een laag van 9 cm bonellveren in een houten kist.

Het Vågstranda matras is gemaakt van 2 lagen pocketveren, samen 21,5 cm, met bovenop 2 lagen PU schuim, samen 5 cm. De Tussöy topper is 6 cm traagschuim.

Samenvatting

Matras
Vågstranda matras (middelhard)
Topmatras
Tussöy topmatras
Gebruikte materialen
Bonellveren, pocketveren, PU schuim, traagschuim
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