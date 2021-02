Ikea Espevär

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We testten de Espevär boxspring in combinatie met de Hövåg middelhard matras, de Engavågen binnenveringskern en de Tussöy topper. Het onderstel is een houten kist met Bonellveren. De matras is gemaakt van pocketveren en schuim en de topper is gemaakt van traagschuim.