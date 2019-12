Korting krijgen met een kortingscode

Met speciale kortingscodes kun je soms korting krijgen als je iets bestelt bij een webwinkel of wanneer je een uitje gaat boeken. Wie op internet een zoekopdracht geeft voor het uitje of de webwinkel plus het woord 'korting' of 'kortingscode' krijgt tientallen resultaten te zien van websites die allerlei extra kortingen beloven. Maar helaas blijft het vaak ook bij beloften. Waar moet je op letten als je extra korting wilt?