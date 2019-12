Eerste indruk|Letgo is een app waarmee je tweedehands spullen kunt kopen en verkopen in je buurt. Er zijn wel wat aandachtspunten en verschillen met Marktplaats.

Conclusie

Letgo is een app waarmee je tweedehands spullen kunt verkopen en kopen in je eigen buurt. Een advertentie plaatsen, bekijken, bieden en contact maken met (ver)kopers gaat makkelijk. Maar er is er niet zo veel verschil met de app van Marktplaats; ook daarmee kun je de advertenties in jouw buurt zien. Het privacybeleid van Letgo is echter op één punt niet duidelijk genoeg: Letgo zou duidelijker moeten omschrijven welke gegevens derde partijen verzamelen en wat ze met die gegevens doen.

Aandachtspunten:

Als je je spullen vanuit huis wilt verkopen maar niet thuis bent terwijl je een advertentie plaats: je moet dan de locatie in de advertentie aanpassen.

Let ook op bij het aanmaken van je wachtwoord. Ben je het vergeten dan kun je het niet aanpassen, maar moet je een nieuw account aanmaken.

Hoe werkt het?

Letgo richt zich (meer dan bijvoorbeeld Marktplaats) op het sociale aspect, bijvoorbeeld door de koppeling aan Facebook en contacten uit je adresboek.

Je krijgt alle advertenties binnen een straal van 1 kilometer te zien.

Wat jouw buurt is, wordt bepaald aan de hand van geolocatie (de app weet waar jij bent).

Je kunt ook een andere locatie opgeven en vanaf daar binnen een straal van 1 kilometer zoeken.

Het contact en bieden op een product loopt via de app.

Letgo ziet het betalen en ophalen van je spullen het liefst persoonlijk verlopen.

Aanmelden

Als je niet geregistreerd bent, kun je wel advertenties bekijken. Je kunt geen advertenties plaatsen of berichten beantwoorden als je geen Letgo-account hebt. Registreren kan met een e-mailadres of met je Facebook-account.

Aanmelden met e-mailadres

Als je je aanmeldt met je e-mailadres moet je een wachtwoord opgeven. In tegenstelling tot bij veel andere aanmeldprocedures hoef je je wachtwoord niet te bevestigen. Dat kan onhandig zijn, bijvoorbeeld als je een typefout hebt gemaakt. Helemaal omdat je je wachtwoord (nog) niet opnieuw kunt aanvragen. Als je je wachtwoord vergeten bent moet je een nieuw account aanmaken en Letgo verzoeken je oude account te verwijderen.

Wij ontvingen geen bevestiging per mail van de registratie. Eenmaal aangemeld lijkt het alsof je je niet kunt afmelden, wij kunnen die mogelijkheid althans nergens vinden.

Aanmelden met Facebook-account

Je kunt je ook direct aanmelden met je Facebook-account. Je kunt dan bijvoorbeeld zien wat je (Facebook-)vrienden (ver)kopen en of je gemeenschappelijke vrienden hebt met degene waarvan je iets koopt of aan wie je iets verkoopt.

Letgo waarschuwt op haar website dat je je Facebook-account niet meer los kunt koppelen van je Letgo-account als ze eenmaal verbonden zijn. Letgo laat ons desgevraagd weten dat ze hard aan het werk zijn om gebruikers meer mogelijkheden te bieden op dit vlak én dat het via Facebook (privacy-instellingen) wel mogelijk is Letgo aan te passen of te verwijderen.

Advertentie plaatsen

Kies vanuit de app een of meerdere foto's of maak direct een foto van dat wat je wlt verkopen.

Geef een korte omschrijving en wat je ervoor wilt hebben.

Kies de categorie (bijvoorbeeld electronica of mode).

Plaats de advertentie.

Let op: in het laatste veld staat 'plaats advertentie', maar daaronder kun je de locatie nog aanpassen. Door op het kaartje te klikken. Dat kan handig zijn als je de advertentie aanmaakt als je niet thuis bent. Anders zien alleen de mensen die binnen een straal van 1 kilometer binnen het gebied waar je op dat moment bent de advertentie. Dit zou Letgo iets duidelijker kunnen aangeven.

Verschil Marktplaats

Het online verkopen en kopen van tweedehands spullen is natuurlijk niet nieuw. Het bekendste voorbeeld is Marktplaats. Onderscheidt Letgo zich van Marktplaats?

Letgo richt zich sterk op (ver)kopen in je buurt. Maar Marktplaats heeft ook een app, waarop je alle advertenties in jouw buurt kunt zien.

Contact bij potentiële (ver)kopers verloopt bij Letgo via de chatfunctie binnen de app en niet via e-mails en telefoongesprekken'. Dat kan handig zijn, maar tegelijkertijd kun je wel je telefoonnummer opgeven om 'meer vertrouwen te wekken bij kopers'. Ook kan iemand via de chat natuurlijk alsnog om je telefoonnummer vragen. Bij Marktplaats verloopt contact via e-mail, sms of telefonisch. Via de app van Marktplaats is chatten ook mogelijk.

Door de mogelijke koppeling met je Facebook-vrienden en/of contactpersonen uit je adreslijst is Letgo iets meer op het sociale aspect gericht dan de app van Marktplaats.

Letgo adviseert op de website om nooit vooraf te betalen en raadt aan om elkaar altijd persoonlijk te ontmoeten. Letgo biedt ook geen betaalvoorzieningen aan. Marktplaats doet dit wel met PayPal.

De koppeling met Facebook is een echt verschil, dat kan met Marktplaats niet. Dat kan handig of leuk zijn, maar dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Letgo richt zich echt op het (ver)kopen in je eigen buurt, maar dat kan met de app van Marktplaats net zo goed.

Privacybeleid

Als je je registreert moet je aanvinken dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden (gebruiksvoorwaarden). Het privacybeleid is daar onderdeel van.

Een van de passages in het privacybeleid roept bij ons vragen op:

'We kunnen derden zoals aanbieders van advertenties of webanalysediensten toestaan om rechtstreeks informatie te verzamelen door het gebruik van dit soort technologie op onze website of via onze mobiele app. De gegevens die zij verzamelen zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.'

Met een dergelijke passage vragen ze eigenlijk toestemming voor het verzamelen en delen van alle mogelijke gegevens. Dit is in strijd met de geest van de privacywetgeving. Daarin staat namelijk dat je moet uitleggen welke gegevens je verzamelt, met wie je ze deelt, etc. De Consumentenbond vindt niet dat je zomaar kunt doorverwijzen naar het privacybeleid van derden en dat Letgo het moet toelichten.

