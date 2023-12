Koelstra campingbedjes getest

Een campingbedje is handig als tijdelijke slaapplaats voor je kind, bijvoorbeeld op vakantie of tijdens een bezoek. Zoek je een veilig, makkelijk op te zetten campingbed? Wij hebben Koelstra Travelsleeper campingbedjes met veel aandacht getest en helpen je de juiste keuze te maken. Veiligheid staat voorop, maar een campingbedje moet ook stabiel en makkelijk in gebruik zijn.

Koelstra campingbedje kopen

Wil je een Koelstra-campingbedje voor je kind kopen? Er zijn verschillende kleuren en modellen. Het ene bedje is wat zwaarder dan het andere. Ook de grootte van een opgevouwen bed verschilt per model. Koelstra campingbedjes hebben wielen om te verplaatsen en een ‘kruipluik’ waardoor oudere kinderen zelf in en uit het bedje kunnen kruipen. Sommige Koelstrabedjes hebben een bodemverhoger, zodat je niet zo diep hoeft te bukken. Koelstra campingbedjes klap je in als een paraplu. Dit is de meest gebruikte methode.

Heb je bij ons een kinderbedje gevonden dat bij jou en je budget past? Bestel of koop hem dan in de winkel van je keuze. Wij laten je de laagste prijzen zien.

Koelstra campingbedjes vergelijken

Met onze handige vergelijker kun je makkelijk campingbedjes van Koelstra vergelijken in maat, gewicht en grootte. Je leest alles over de veiligheid en kwaliteit. Onze tests laten zien welke Koelstra-bedjes het beste zijn. Extra opties als een bodemverhoger, wielen of klamboe kun je ook selecteren. Sorteer op prijs om meteen het goedkoopste Koelstra Travelsleeper campingbedje te zien.