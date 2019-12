Wat is het Cv-ketel collectief?

Met het Cv-ketel collectief zorgen wij voor een transparante markt met veilige ketels, gecertificeerde installateurs en eerlijke prijzen.

Bovendien ben je voorbereid op een toekomst zonder gas. Veel mensen moeten de komende jaren gasloos gaan wonen. Daarom kun je het contract na de eerste 12 maanden opzeggen als je woning van het gas af gaat. Je contract stopt en de cv-ketel wordt gratis weggehaald.

Deze optie biedt zekerheid en flexibiliteit voor een toekomst die nog onduidelijk is. In 2021 moeten alle gemeenten in Nederland voor elke wijk aangeven wanneer die van het gas af gaat. Dan is het prettig om te weten dat je het contract kunt opzeggen als je gasaansluiting verdwijnt.

De zekerheden van het Cv-ketel collectief

Cv-ketels die goed scoren in onze test.

Inclusief installatie en onderhoud.

Deskundige installateur.