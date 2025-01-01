Atag i20EC

De i-serie is het paradepaardje van Atag, met een erg hoog rendement voor warm water. Dit is de CW3-variant; we hebben de CW4 en CW5 ook getest. De CW3-versie is 7 centimeter minder hoog dan de CW4 en CW5.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
5 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
15 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
4,6 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.