Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op, er is een verband gevonden tussen legionella besmettingen, en specifiek de BlueHelix en BlueSense series van Ferroli. Legionella besmettingen kunnen ernstige ziekteverschijnselen opleveren. De fabrikant heeft een veiligheidswaarschuwing op zijn website gezet. Met reinigingsmaatregelen is het risico te verkleinen. De BlueSense bestaat sinds 2012. Het is de goedkoopste ketel uit onze test. Dit is de CW4-variant; Ferroli heeft ook een CW5-variant van de BlueSense.