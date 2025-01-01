Let op, er is een verband gevonden tussen legionella besmettingen, en specifiek de BlueHelix en BlueSense series van Ferroli. Legionella besmettingen kunnen ernstige ziekteverschijnselen opleveren. De fabrikant heeft een veiligheidswaarschuwing op zijn website gezet. Met reinigingsmaatregelen is het risico te verkleinen. De BlueSense bestaat sinds 2012. Het is de goedkoopste ketel uit onze test. Dit is de CW4-variant; Ferroli heeft ook een CW5-variant van de BlueSense.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
10 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
6,5 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.