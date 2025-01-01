Op de Base Cube kunnen twee kamerthermostaten aangesloten worden, zodat je een zoneregeling hebt. Dit is de CW4-variant; Itho Daalderop heeft ook een CW5-variant van de Base Cube. We hebben deze CW5 ook getest.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
5 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
0 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
6,5 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.