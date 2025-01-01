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Itho DaalderopBase Cube 24/30 13L

€ 0,-

Richtprijs

  • Gaskeur CW label:  CW4
  • Garantie op toestel:  5 jaar garantie toestel
  • Garantie warmtewisselaar:  0 jaar op warmtewisselaar

Testresultaat

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Testoordeel
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid verwarming
Energiezuinigheid warm water
Verwarmen op laag pitje
Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid
Geluid
Stroomverbruik
Beoordeling handleiding

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Op de Base Cube kunnen twee kamerthermostaten aangesloten worden, zodat je een zoneregeling hebt. Dit is de CW4-variant; Itho Daalderop heeft ook een CW5-variant van de Base Cube. We hebben deze CW5 ook getest.

Samenvatting

Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
5 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
0 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
6,5 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.