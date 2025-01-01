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RemehaTzerra M 24c Plus CW3

€ 0,-

Richtprijs

  • Gaskeur CW label:  CW3
  • Garantie op toestel:  2 jaar garantie toestel
  • Garantie warmtewisselaar:  10 jaar op warmtewisselaar

Testresultaat

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Testoordeel
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid verwarming
Energiezuinigheid warm water
Verwarmen op laag pitje
Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid
Geluid
Stroomverbruik
Beoordeling handleiding

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De M 24c Plus is de CW3-variant van de meest verkochte productlijn van Remeha, de Tzerra. De Tzerra Plus is de voorloper van de Tzerra Ace. Deze productlijn bestaat uit zeer compacte ketels en uit onze test blijkt dat de Tzerra’s goede allrounders zijn. We hebben de CW4 en CW5-varianten ook getest.

Samenvatting

Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
5,3 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.