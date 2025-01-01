Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De M 24c Plus is de CW3-variant van de meest verkochte productlijn van Remeha, de Tzerra. De Tzerra Plus is de voorloper van de Tzerra Ace. Deze productlijn bestaat uit zeer compacte ketels en uit onze test blijkt dat de Tzerra’s goede allrounders zijn. We hebben de CW4 en CW5-varianten ook getest.