Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tzerra is de meest verkochte productlijn uit het assortiment van Remeha. Introductie was in 2014. De Tzerra Plus is de voorloper van de Tzerra Ace. Het zijn zeer compacte ketels en uit onze test blijkt dat het goede allrounders zijn. Dit is de CW4-variant; we hebben de CW3 en de CW5 ook getest.