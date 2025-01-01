De Tzerra is de meest verkochte productlijn uit het assortiment van Remeha. Introductie was in 2014. De Tzerra Plus is de voorloper van de Tzerra Ace. Het zijn zeer compacte ketels en uit onze test blijkt dat het goede allrounders zijn. Dit is de CW5-variant, we hebben de CW4 en CW3 ook getest.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
8 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.