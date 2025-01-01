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VaillantecoTEC plus VHR NL 20-24/5-5 L R6

€ 0,-

Richtprijs

  • Gaskeur CW label:  CW3
  • Garantie op toestel:  2 jaar garantie toestel
  • Garantie warmtewisselaar:  10 jaar op warmtewisselaar

Testresultaat

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Testoordeel
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid verwarming
Energiezuinigheid warm water
Verwarmen op laag pitje
Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid
Geluid
Stroomverbruik
Beoordeling handleiding

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic. De ecoTEC plus lijn is in 2017 vernieuwd. Dit is de CW3-variant; We hebben ook de CW5 getest. De CW3 is 4 centimeter minder diep dan de CW5.

Samenvatting

Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
4,8 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.