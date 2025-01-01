De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic. De ecoTEC plus lijn is in 2017 vernieuwd. Dit is de CW3-variant; We hebben ook de CW5 getest. De CW3 is 4 centimeter minder diep dan de CW5.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
4,8 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.